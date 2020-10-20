15:59 20 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.19
  • EUR12153.63
  • USD10371.76
Поиск

Жителям Ирландии запретили удаляться от домов дальше, чем на 5 км

© Sputnik / Алексей Куденко
В мире
Получить короткую ссылку
30 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/14/15219748.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201020/15219724/V-Irlandii-zhitelyam-strany-zapretili-udalyatsya-ot-domov-dalshe-chem-na-5-km.html

За нарушение режима предусмотрены штрафы, но есть исключение: выйти за пределы 5 километров можно тем, кому нужно на работу, в больницу или в магазин.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Власти Ирландии подняли уровень эпидемиологической опасности до наивысшего и ввели жесткие ограничительные меры. 

Пустой Йенский мост неподалеку от Эйфелевой башни во время комендантского часа в Париже
© Sputnik / Dominique Boutin
Пустые улицы Парижа: как живет город в комендантский час - фотолента
10

Так, с завтрашнего дня, 21 октября, жителям страны будет запрещено передвигаться в радиусе более 5 километров от своих домов. Данные меры будут действовать до 1 декабря.

Нарушителей режима будут штрафовать. Правда, жесткие ограничения не коснутся тех, кому нужно добраться до работы, больницы или же магазина. 

Возврат к карантину также предполагает закрытие всех салонов красоты, музеев, галерей и непродовольственных магазинов.

Что касается кафе и ресторанов, то заказы можно оформлять только навынос или же заказывать доставку.  

Между тем ограничительные меры не коснутся образовательных учреждений (школ и детских садов), строительных и производственных компаний. Они продолжат свою работу.

Другие организации обязаны перевести своих сотрудников на удаленку. 

С момента начала пандемии в Ирландии выявили свыше 51 тысячи случаев заболевания COVID-19, скончались 1,8 тысячи граждан. Эпидемиологическая ситуация на острове продолжает ухудшаться — уровень заболеваемости вновь приблизился к весенним пиковым показателям. 

Теги:
пандемия, коронавирус, Ирландия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Пустой Йенский мост неподалеку от Эйфелевой башни во время комендантского часа в Париже
Пустые улицы Парижа: как живет город в комендантский час - фотолента
Полеты экипажей Ан-12 и Ан-26 на малой и предельно малой высотах
Полет Ан-12 и Ан-26 на предельно малых высотах - видео
Проект производственного календаря в Узбекистане на 2021 год
В какие дни будут отдыхать узбекистанцы в 2021 году — проект указа

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться