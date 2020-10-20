Жителям Ирландии запретили удаляться от домов дальше, чем на 5 км

За нарушение режима предусмотрены штрафы, но есть исключение: выйти за пределы 5 километров можно тем, кому нужно на работу, в больницу или в магазин.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Власти Ирландии подняли уровень эпидемиологической опасности до наивысшего и ввели жесткие ограничительные меры.

Так, с завтрашнего дня, 21 октября, жителям страны будет запрещено передвигаться в радиусе более 5 километров от своих домов. Данные меры будут действовать до 1 декабря.

Нарушителей режима будут штрафовать. Правда, жесткие ограничения не коснутся тех, кому нужно добраться до работы, больницы или же магазина.

Возврат к карантину также предполагает закрытие всех салонов красоты, музеев, галерей и непродовольственных магазинов.

Что касается кафе и ресторанов, то заказы можно оформлять только навынос или же заказывать доставку.

Между тем ограничительные меры не коснутся образовательных учреждений (школ и детских садов), строительных и производственных компаний. Они продолжат свою работу.

Другие организации обязаны перевести своих сотрудников на удаленку.

С момента начала пандемии в Ирландии выявили свыше 51 тысячи случаев заболевания COVID-19, скончались 1,8 тысячи граждан. Эпидемиологическая ситуация на острове продолжает ухудшаться — уровень заболеваемости вновь приблизился к весенним пиковым показателям.