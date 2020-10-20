В Таджикистане узаконят удаленную работу

Работники, осуществляющие свою деятельность в удаленном режиме, также будут приравнены к группе занятого населения.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. В Таджикистане было принято решение внести поправки в ряд законов, в том числе ввести понятие "удаленная (дистанционная) работа", сообщает агентство "Ховар".

"К статье 1 закона "О содействии занятости населения" был добавлен новый абзац, регулирующий отношения, связанные с осуществлением трудового процесса вне места нахождения работодателя с использованием информационно-коммуникационных технологий в рабочем процессе", - говорится в информации.

Теперь работники, осуществляющие свою деятельность в удаленном режиме, также будут приравнены к группе занятого населения, а в дальнейшем их трудовая деятельность будет определяться Трудовым кодексом Таджикистана.

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