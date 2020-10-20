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Студент работает за компьютером

В Таджикистане узаконят удаленную работу

© CC0 / Unsplash / Tim Gouw
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Sputnik Узбекистан
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Работники, осуществляющие свою деятельность в удаленном режиме, также будут приравнены к группе занятого населения.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. В Таджикистане было принято решение внести поправки в ряд законов, в том числе ввести понятие "удаленная (дистанционная)  работа", сообщает агентство "Ховар".

"К статье 1 закона "О содействии занятости населения" был добавлен новый абзац, регулирующий отношения, связанные с осуществлением трудового процесса вне места нахождения работодателя с использованием информационно-коммуникационных технологий в рабочем процессе", - говорится в информации.

Теперь работники, осуществляющие свою деятельность в удаленном режиме, также будут приравнены к группе занятого населения, а в дальнейшем их трудовая деятельность будет определяться Трудовым кодексом Таджикистана.

Google оставит сотрудников на удаленке до июля 2021 года>>

Напомним, Google стала первой компанией, формализовавшей дистанционный формат работы на длительный период - до июля 2021 года. Основатель Facebook Марк Цукерберг ожидает, что половина его сотрудников в ближайшее десятилетие перейдет на дистанционную работу.

Теги:
Дистанционная работа, удаленная работа, удаленка, работа, коронавирус, пандемия, Карантин, Таджикистан, Таджикистан



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