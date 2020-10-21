Решение приняли члены ЦИК на заседании. Ранее в ЦИК предлагали провести выборы именно в этот день.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. ЦИК Кыргызстана назначил новые выборы на 20 декабря, сообщает Sputnik Кыргызстан.

"Решение приняли члены ЦИК на заседании. Ранее в ЦИК предлагали провести выборы именно в этот день. 20 декабря — воскресенье", - говорится в информации.

В Кыргызстане 4 октября прошли выборы в парламент. Итоги подвели через два дня. Явка избирателей составила 56,5%. По данным ЦИК республики, победили две проправительственные партии "Биримдик" ("Единство") и "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан"), а также две центристские "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан". Остальные фракции не набрали и 7%.

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После объявления результатов в Бишкеке начались протесты сторонников партий, не попавших в парламент. Позже ЦИК Кыргызстана признал прошедшие выборы недействительными и объявила о проведении нового голосования, а действующий президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.