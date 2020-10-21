"Аэрофлот" позволит бесплатно обменять билеты при опоздании на рейс

Это правило действует для всех билетов с датой вылета до 25 марта 2021 года, приобретенных начиная с 16 октября.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Российским пассажирам, опаздывающим на самолеты, разрешат менять билеты бесплатно, говорится на сайте авиакомпании "Аэрофлот".

"Авиакомпания отменяет сбор за внесение изменений в билеты по всем внутрироссийским направлениям. Это правило действует для всех билетов с датой вылета до 25 марта 2021 года, приобретенных начиная с 16 октября", - говорится в сообщении.

Для внесения изменений и переоформления билета нужно обратиться по месту приобретения билета или в контакт-центр "Аэрофлота" не позднее чем за 30 минут до вылета.

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Напомним, в августе стало известно, что перелеты из России в страны Евросоюза могут возобновиться до конца 2020 года.