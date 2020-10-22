Британцы определили самый страшный фильм, вызывающий частое сердцебиение

Первое место в списке получил "Синистер" Скотта Дерриксона: при его просмотре частота сердечных сокращений у участников исследования выросла в среднем на 32%.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Британские аналитики составили список самых страшных фильмов, основываясь на исследовании сердцебиения человека.

"У пятидесяти зрителей разного возраста, которые уделили более ста часов просмотру 50 хорроров, измерили частоту сердцебиения", - говорится в сообщении.

Первое место в списке получил "Синистер" Скотта Дерриксона: при его просмотре частота сердечных сокращений у участников исследования выросла в среднем на 32% — до 86 ударов в минуту (при условии, что нормальный показатель — 65 ударов в минуту).

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Далее следуют "Астрал", "Заклятие" Джеймса Вана, "Реинкарнация" Ари Астера и "Паранормальное явление".

Удивительно, но классика хоррора, вроде "Экзорциста" и "Техасской резни бензопилой", оказалась не такой страшной для современной аудитории.