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Зрители на показе в кинотеатре

Британцы определили самый страшный фильм, вызывающий частое сердцебиение

© Sputnik / Артем Житенев
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https://uz.sputniknews.ru/world/20201022/15233472/Britantsy-opredelili-samyy-strashnyy-film-vyzyvayuschiy-chastoe-serdtsebienie.html

Первое место в списке получил "Синистер" Скотта Дерриксона: при его просмотре частота сердечных сокращений у участников исследования выросла в среднем на 32%.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Британские аналитики составили список самых страшных фильмов, основываясь на исследовании сердцебиения человека.

"У пятидесяти зрителей разного возраста, которые уделили более ста часов просмотру 50 хорроров, измерили частоту сердцебиения", - говорится в сообщении.

Первое место в списке получил "Синистер" Скотта Дерриксона: при его просмотре частота сердечных сокращений у участников исследования выросла в среднем на 32% — до 86 ударов в минуту (при условии, что нормальный показатель — 65 ударов в минуту). 

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Далее следуют "Астрал", "Заклятие" Джеймса Вана, "Реинкарнация" Ари Астера и "Паранормальное явление".

Удивительно, но классика хоррора, вроде "Экзорциста" и "Техасской резни бензопилой", оказалась не такой страшной для современной аудитории.

Теги:
фильмы, фильм, искусство, Культура, ужастик, киноиндустрия, кинорежиссер, Кино



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