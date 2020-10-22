Глава Минздрава РФ уйдет на самоизоляцию из-за коронавируса в его семье

На публичных мероприятиях представлять ведомство будет первый заместитель Игорь Каграманян. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Глава Минздрава России Михаил Мурашко уйдет на самоизоляцию, так как у одного из членов его семьи диагностировали коронавирус, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра Алексея Кузнецова.

"В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию", - сказал Кузнецов.

На публичных мероприятиях представлять ведомство будет первый заместитель Игорь Каграманян.

"В ближайшее время будет работать удаленно. Министр чувствует себя хорошо. Решение о самоизоляции принято в целях защиты здоровья сотрудников министерства", - добавил Кузнецов.

В Москве закрывают МГТУ имени Баумана из-за большого числа заболевших COVID >>

Напомним, за последние сутки в России выявили 15 971 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего заразившихся — в Москве (4 413), Санкт-Петербурге (697) и Московской области (462). Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали 1 463 306 россиянам.