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Суд смягчил приговор Михаилу Ефремову

© Sputnik / Евгений Биятов
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201022/15240300/Sud-smyagchil-prigovor-Mikhailu-Efremovu.html

Треть наказания составляет 2,5 года за вычетом нескольких недель, к которым могут приравнять время под домашним арестом.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Российскому артисту Михаилу Ефремову смягчили приговор с 8 до 7,5 лет колонии общего режима, сообщает РИА Новости. 

То есть, треть наказания составляет 2,5 года за вычетом нескольких недель, к которым могут приравнять время под домашним арестом.

Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима >>

Позже адвокат Ефремова Владимир Васильев заявил, что артист сможет подать на условно-досрочное освобождение после отбытия трети из назначенного наказания.

"На УДО он сможет рассчитывать после того, как отбудет треть назначенного наказания, это надо считать месяцы", - сказал Васильев.

Сегодня приговор вступил в законную силу, и в ближайшие недели актера будет ждать этапирование в колонию.

Теги:
судья, суд, Суд, Россия, Россия, Михаил Ефремов



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