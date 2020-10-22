Суд смягчил приговор Михаилу Ефремову

Треть наказания составляет 2,5 года за вычетом нескольких недель, к которым могут приравнять время под домашним арестом.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Российскому артисту Михаилу Ефремову смягчили приговор с 8 до 7,5 лет колонии общего режима, сообщает РИА Новости.

То есть, треть наказания составляет 2,5 года за вычетом нескольких недель, к которым могут приравнять время под домашним арестом.

Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима >>

Позже адвокат Ефремова Владимир Васильев заявил, что артист сможет подать на условно-досрочное освобождение после отбытия трети из назначенного наказания.

"На УДО он сможет рассчитывать после того, как отбудет треть назначенного наказания, это надо считать месяцы", - сказал Васильев.

Сегодня приговор вступил в законную силу, и в ближайшие недели актера будет ждать этапирование в колонию.