Следующий год станет пиком текстовой рекламы - эксперты

О том, что тренд увеличения количества текстов усилится, говорят и изменения политики Google и Apple в сфере персонализированной рекламы.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. В 2021 году люди станут читать больше рекламы и уведомлений, сообщают исследователи Forrester Research.

В новом году связь клиента и магазина будет налаживаться с помощью текстовых сообщений, а сами уведомления станут более персонализированными.

"Бренды будут использовать тексты, чтобы восстановить связи с покупателями, нарушенные пандемией", - говорится в информации.

О том, что тренд увеличения количества текстов усилится, говорят и изменения политики Google и Apple в сфере персонализированной рекламы. Как отмечают эксперты, компании будут бороться за внимание уже собранной базы клиентов.

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Напомним, еще в 2018 году корреспондент американского издания провел эксперимент со своим смартфоном и выяснил, что телефоны не только подслушивают, но еще и передают информацию крупным компаниям.