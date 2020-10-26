Следующий год станет пиком текстовой рекламы - эксперты

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. В 2021 году люди станут читать больше рекламы и уведомлений, сообщают исследователи Forrester Research.
В новом году связь клиента и магазина будет налаживаться с помощью текстовых сообщений, а сами уведомления станут более персонализированными.
"Бренды будут использовать тексты, чтобы восстановить связи с покупателями, нарушенные пандемией", - говорится в информации.
О том, что тренд увеличения количества текстов усилится, говорят и изменения политики Google и Apple в сфере персонализированной рекламы. Как отмечают эксперты, компании будут бороться за внимание уже собранной базы клиентов.
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Напомним, еще в 2018 году корреспондент американского издания провел эксперимент со своим смартфоном и выяснил, что телефоны не только подслушивают, но еще и передают информацию крупным компаниям.