17:52 26 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.19
  • EUR12153.63
  • USD10371.76
Поиск
Пограничник на смотровой вышке. Граница Кыргызстана

Опять не поделили: на границе Таджикистана и Кыргызстана произошел конфликт

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В мире
Получить короткую ссылку
500 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201026/15258689/Opyat-ne-podelili-na-granitse-Tadzhikistana-i-Kyrgyzstana-proizoshel-konflikt.html

Жители села Ходжаи Аъло Исфаринского района заменяли старые водопроводные трубы на территории поселения, но в это время к ним приблизились 25-30 вооруженных кыргызских пограничников. Они потребовали прекратить работу и открыли огонь в сторону таджикских граждан.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Накануне на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла очередная конфликтная ситуация, об этом сообщили в информационном агентстве Asia-Plus со ссылкой на пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

Ограждения на границе
© Flickr / Noborder Network
Кыргызстан и Узбекистан договорились совместно расследовать конфликт на границе

В ходе проведенного расследования выяснилось, что жители села Ходжаи Аъло Исфаринского района Таджикистана заменяли старые водопроводные трубы на территории поселения, но в это время к ним приблизились 25-30 вооруженных кыргызских пограничников. Они потребовали от граждан прекратить работу. К тому же военные добавили, что это место является спорной территорией, и открыли огонь из оружия в сторону населения. 

"По случайности жители села Ходжаи Аъло не пострадали от стрельбы кыргызских пограничников. Работы на месте конфликта временно приостановлены", - сообщили в пресс-центре.

Как информирует новостное агентство Kg.24, в ГПС Кыргызстана заявили, что конфликт произошел примерно в 16.45 в местности Уч-Добо Баткенского района. 

Пограничники на кыргызско-таджикском участке государственной границы
Фото / пресс-служба ГПС КР
В СГБ прокомментировали инцидент на приграничном пункте

"Прибывший на место пограничный наряд КР потребовал прекратить работы на неописанном участке госграницы. Однако граждане РТ не подчинились требованиям, более того, они вступили в словесную перепалку. Для сохранения жизни и здоровья военнослужащих, а также недопущения эскалации инцидента пограничники Кыргызстана вынуждены были произвести предупредительный выстрел в воздух. Сейчас работы остановлены", - отметили в ГПС.

В данный момент между пограничниками Таджикистана и Кыргызстана ведутся переговоры с участием представителей исполнительных органов власти двух государств.

Теги:
Конфликт, Кыргызстан, Таджикистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мечеть в стиле хай-тек в Набережных Челнах - фотолента
Оппозиция против власти: как прошел Марш народного ультиматума в Минске — видео
Как и где проверить себя на COVID-19 в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться