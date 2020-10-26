Опять не поделили: на границе Таджикистана и Кыргызстана произошел конфликт

Жители села Ходжаи Аъло Исфаринского района заменяли старые водопроводные трубы на территории поселения, но в это время к ним приблизились 25-30 вооруженных кыргызских пограничников. Они потребовали прекратить работу и открыли огонь в сторону таджикских граждан.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Накануне на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла очередная конфликтная ситуация, об этом сообщили в информационном агентстве Asia-Plus со ссылкой на пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что жители села Ходжаи Аъло Исфаринского района Таджикистана заменяли старые водопроводные трубы на территории поселения, но в это время к ним приблизились 25-30 вооруженных кыргызских пограничников. Они потребовали от граждан прекратить работу. К тому же военные добавили, что это место является спорной территорией, и открыли огонь из оружия в сторону населения.

"По случайности жители села Ходжаи Аъло не пострадали от стрельбы кыргызских пограничников. Работы на месте конфликта временно приостановлены", - сообщили в пресс-центре.

Как информирует новостное агентство Kg.24, в ГПС Кыргызстана заявили, что конфликт произошел примерно в 16.45 в местности Уч-Добо Баткенского района.

"Прибывший на место пограничный наряд КР потребовал прекратить работы на неописанном участке госграницы. Однако граждане РТ не подчинились требованиям, более того, они вступили в словесную перепалку. Для сохранения жизни и здоровья военнослужащих, а также недопущения эскалации инцидента пограничники Кыргызстана вынуждены были произвести предупредительный выстрел в воздух. Сейчас работы остановлены", - отметили в ГПС.

В данный момент между пограничниками Таджикистана и Кыргызстана ведутся переговоры с участием представителей исполнительных органов власти двух государств.