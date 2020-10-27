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Что необходимо сделать, чтобы отказаться от масок - ответ Роспотребнадзора

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Также Анна Попова добавила, что с 2016 года людям приходится носить маски с началом эпидемии гриппа.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Перестать носить маски станет возможно, когда люди будут защищены вакциной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на форуме "Здоровое общество", проходящем на площадке МИА "Россия сегодня".

"Мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках", - заявила она.

Также Попова добавила, что с 2016 года людям приходится носить маски с началом эпидемии гриппа.

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Ранее Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в России из-за распространения коронавируса. Ношение маски станет обязательным в общественном транспорте, такси, в лифтах, на парковках, в местах массового пребывания людей. Исполнение поручения ведомства в регионах будут контролировать губернаторы.

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, вакцинация, Вакцина, Россия, Россия, Роспотребнадзор



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