Суд впервые признал геноцид советского народа нацистами

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Солецкий районный суд впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году, пишет РИА Новости.

В заключительном слове начальник гражданско-правового отдела прокуратуры Новгородской области Виталий Новиков отметил, что по уставу Нюрнбергского трибунала военные преступления не имеют сроков давности. При этом, по его словам, факты "истребления этнических групп советского народа" в войну до этого официально не признавались.

"Прошу фактом, имеющим юридическое значение, признать преступления "тайлькоманды" в отношении не менее 2,6 тысяч граждан на Жестяной Горке военными преступлениями против человечества и геноцидом национальных и этнических групп советского народа для колонизации захваченных земель немцами", - отметил Новиков.

В 1942 году в деревне Жестяная Горка нацистские каратели проводили массовые расстрелы мирного населения. Весной прошлого года в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" поисковики нашли там более 500 останков, в том числе множество детских.

По данным прокуратуры, в 1942 году для массовых убийств мирных жителей нацисты создали "тайлькоманду" из более чем 20 человек во главе с офицерами-немцами и австрийцами. В качестве рядовых исполнителей там участвовали среди прочих выходцы из Латвийской ССР.

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Организатором массовых убийств прокуратура считает немецкого генерала Курта Херцога, осужденного в 1947 году советским военным трибуналом к 25 годам лагерей (умер в 1948-м). Вместе с тем исполнители расправ к ответственности так и не привлекались.

В 1942–1943 годах в деревне Жестяная Горка "тайлькоманда" систематически устраивала массовые казни мирных жителей и пленных красноармейцев – за это время, по данным прокуратуры, ее жертвами стали минимум 2,6 тысячи человек.

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Как выяснилось в ходе экспертиз более 500 костных останков, найденных в этих местах, среди убитых было 188 детей, младшим из которых было всего пять лет. Людей убивали выстрелами в голову, тупыми и рубящими ударами, часто множественными.

В этой связи помощник президента Владимир Мединский отмечал, что несмотря на колоссальные потери СССР в войне факт геноцида на международном уровне признан только в отношении евреев, цыган и сербов. Между тем, по данным Минобороны РФ, Советский Союз потерял 27 миллионов человек убитыми и умершими.