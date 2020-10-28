В ближайшее время Турция может закрыть границы для туристов

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Власти Турции предусматривают возможность ограничения международных поездок по причине увеличения количества заразившихся коронавирусом. Страну могут закрыть для посещения туристов в ноябре или декабре текущего года, сообщают в местном издании Daily Hürriyet.

Отмечается, что в первую очередь ограничения коснутся крупных туристических центров, а также Стамбула.

Правительство страны также планирует ограничить мероприятия с массовыми скоплениями людей и ввести комендантский час по выходным для предотвращения распространения COVID-19.

Введение новых мер обсудят на заседании научного совета Министерства здравоохранения страны, запланированном на 28 октября.

Напомним: в связи с ужесточением карантинных мер в Турции в Министерстве иностранных дел РУз была опубликована памятка для узбекистанцев, которые находятся в этой стране или собираются ее посетить в ближайшее время. В ней указан перечень документов, необходимый соотечественникам по прилете в турецкое государство.