12:16 28 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.11
  • EUR12285.78
  • USD10359.88
Поиск
Международный аэропорт имени Ататюрка

В ближайшее время Турция может закрыть границы для туристов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
Получить короткую ссылку
32 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201028/15274414/V-blizhayshee-vremya-Turtsiya-mozhet-zakryt-granitsy-dlya-turistov.html

Введение новых мер обсудят на заседании научного совета министерства здравоохранения страны, запланированном на 28 октября.

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Власти Турции предусматривают возможность ограничения международных поездок по причине увеличения количества заразившихся коронавирусом. Страну могут закрыть для посещения туристов в ноябре или декабре текущего года, сообщают в местном издании Daily Hürriyet.

Отмечается, что в первую очередь ограничения коснутся крупных туристических центров, а также Стамбула.

Правительство страны также планирует ограничить мероприятия с массовыми скоплениями людей и ввести комендантский час по выходным для предотвращения распространения COVID-19.

Флаги Узбекистана и Турции
Пресс-служба президента Узбекистана
В Самарканде откроется Генконсульство Турции

Введение новых мер обсудят на заседании научного совета Министерства здравоохранения страны, запланированном на 28 октября.

Напомним: в связи с ужесточением карантинных мер в Турции в Министерстве иностранных дел РУз была опубликована памятка для узбекистанцев, которые находятся в этой стране или собираются ее посетить в ближайшее время. В ней указан перечень документов, необходимый соотечественникам по прилете в турецкое государство.

Теги:
перелеты, Авиасообщение, закрытие границы, Туризм, Турция



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Битлджус и Круэлла: самые известные костюмы звезд на Хэллоуин - фотолента
В доме напавшего на Банк Грузии Бадри Эсебуа прошел обыск - видео
В доме напавшего на "Банк Грузии" прошел обыск - видео
Как и где проверить себя на COVID-19 в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться