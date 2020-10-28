Ту-154 выполнил последний пассажирский перелет в России

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Самолет Ту-154 авиакомпании "Алроса" совершил последний гражданский полет, сообщает пресс-служба перевозчика в "ВКонтакте".

Борт компании "Алроса" доставил 140 пассажиров из якутского города Мирный в Новосибирск.

"За последние 18 лет самолет налетал почти 27,5 тысячи часов. Только за время службы в авиакомпании "Алроса" Ту-154М выполнил 737 рейсов в обе стороны, перевез свыше 160 тысяч пассажиров, 1 224 тонны груза и 52 тонны почты", — говорится в информации.

Ту-154 разработали в конструкторском бюро Туполева. Первый полет состоялся 3 октября 1968 года, а эксплуатация началась 9 февраля 1972-го. Это самый массовый советский реактивный среднемагистральный пассажирский самолет.

Прощание с легендой: Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России >>

"Алроса" — единственная компания, которая выполняла в последние годы регулярные авиаперевозки на Ty-154М и Ту-134. В мае прошлого года свой последний рейс совершил Ту-134 (RA-65693), после чего его передали в Музей истории авиации "Толмачево". В сентябре 2018-го в новосибирском аэропорту состоялась торжественная церемония встречи знаменитого Ту-154М "Ижма", который авиакомпания "Алроса" также передала на хранение в музей.