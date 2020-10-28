В Японии начали возвращать деньги за билеты на Олимпиаду–2020

Возврат билетов на Олимпийские игры начнется примерно 10 ноября и продлится около 20 дней.

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Оргкомитет "Токио-2020" принял решение начать возврат билетов на Олимпийские игры, которые должны были пройти в этом году. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Напомним, что мероприятие было решено перенести на 2021 год. Соревнования пройдут, как и планировалось, в Японии. Более того, и название останется таким же — "Токио-2020".

Отмечается, что деньги будут возвращены тем, кто не сможет присутствовать на Играх. Те же болельщики, которые не хотят возвращать билеты, смогут по ним попасть на мероприятие в следующем году.

Процедуру возврата запустят ориентировочно 10 ноября и до начала декабря. Билеты на Паралимпиаду можно будет вернуть в декабре также в течение 20 дней.

Всего на Олимпиаду-2020 было продано около 4,5 миллиона билетов, а на Паралимпиаду — почти 1 миллион.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа этого года. Планировалось разыграть 339 комплектов наград.

Однако из-за вспышки коронавируса мероприятие было сорвано.