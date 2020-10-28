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В Японии начали возвращать деньги за билеты на Олимпиаду–2020

© Sputnik / Александр Вильф
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https://uz.sputniknews.ru/world/20201028/15277064/Vlasti-Yaponii-nachali-vozvraschat-dengi-za-bilety-na-Olimpiadu-v-Tokio.html

Возврат билетов на Олимпийские игры начнется примерно 10 ноября и продлится около 20 дней.

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Оргкомитет "Токио-2020" принял решение начать возврат билетов на Олимпийские игры, которые должны были пройти в этом году. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

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Напомним, что мероприятие было решено перенести на 2021 год. Соревнования пройдут, как и планировалось, в Японии. Более того, и название останется таким же — "Токио-2020".

Отмечается, что деньги будут возвращены тем, кто не сможет присутствовать на Играх. Те же болельщики, которые не хотят возвращать билеты, смогут по ним попасть на мероприятие в следующем году.

Процедуру возврата запустят ориентировочно 10 ноября и до начала декабря. Билеты на Паралимпиаду можно будет вернуть в декабре также в течение 20 дней.

Всего на Олимпиаду-2020 было продано около 4,5 миллиона билетов, а на Паралимпиаду — почти 1 миллион. 

Летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа этого года. Планировалось разыграть 339 комплектов наград.

Однако из-за вспышки коронавируса мероприятие было сорвано. 

Теги:
деньги, билет, спорт, Токио, Олимпийские игры в Токио, Япония



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