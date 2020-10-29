Две трети молодых семей в России могут позволить себе лишь еду и одежду

По сравнению с этим же периодом прошлого года финансовое положение молодых семей (возраст супругов составляет от 18 до 25 лет) значительно ухудшилось.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Около 64% молодых семей в России могут позволить себе только еду и одежду, а обеспечить себя товарами длительного пользования у них нет возможности, следует из данных опроса Федеральной службы государственной статистики, пишет РИА Новости.

"По сравнению с этим же периодом прошлого года финансовое положение молодых семей (возраст супругов составляет от 18 до 25 лет) значительно ухудшилось", - говорится в сообщении.

Во втором квартале 2019 года эта категория домохозяйств была наиболее благополучной: более половины из них (50,3%) заявляли, что им хватает средств на что-то еще, кроме еды и одежды. Спустя год молодые семьи оказались наименее обеспеченными.

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После них хуже всего себя чувствуют неработающие пенсионеры — 62,4% из них не могут позволить себе покупать что-то кроме одежды и еды. В 2019 году таких было 58,8%.

Наиболее благополучными регионами оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (19,3%), Саратовская область (22,5%) и Ингушетия (25,4%). Самая тяжелая ситуация отмечена в Республике Алтай (75,9%), в Курганской (73,7%), Астраханской (73%), Ульяновской (72,8%) и Псковской (71,3%) областях.