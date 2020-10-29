16:00 29 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.11
  • EUR12285.78
  • USD10359.88
Поиск
Мама с детьми на прогулке

Две трети молодых семей в России могут позволить себе лишь еду и одежду

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201029/15283894/Dve-treti-molodykh-semey-v-Rossii-mogut-pozvolit-sebe-lish-edu-i-odezhdu.html

По сравнению с этим же периодом прошлого года финансовое положение молодых семей (возраст супругов составляет от 18 до 25 лет) значительно ухудшилось.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Около 64% молодых семей в России могут позволить себе только еду и одежду, а обеспечить себя товарами длительного пользования у них нет возможности, следует из данных опроса Федеральной службы государственной статистики, пишет РИА Новости.

"По сравнению с этим же периодом прошлого года финансовое положение молодых семей (возраст супругов составляет от 18 до 25 лет) значительно ухудшилось", - говорится в сообщении.

Во втором квартале 2019 года эта категория домохозяйств была наиболее благополучной: более половины из них (50,3%) заявляли, что им хватает средств на что-то еще, кроме еды и одежды. Спустя год молодые семьи оказались наименее обеспеченными.

Составят ли безработные россияне конкуренцию мигрантам? >>

После них хуже всего себя чувствуют неработающие пенсионеры — 62,4% из них не могут позволить себе покупать что-то кроме одежды и еды. В 2019 году таких было 58,8%.

Наиболее благополучными регионами оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (19,3%), Саратовская область (22,5%) и Ингушетия (25,4%). Самая тяжелая ситуация отмечена в Республике Алтай (75,9%), в Курганской (73,7%), Астраханской (73%), Ульяновской (72,8%) и Псковской (71,3%) областях.

Теги:
деньги, дети, семья, семья, Россия, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ночь, улица, ковид: как выглядит жизнь Европы в пандемию - фотолента
Мусульмане по всему миру жгут флаги Франции из-за карикатур на Мухаммеда — видео
Статистика по ипотеке в Узбекистане в 2020 году
На что узбекистанцы брали ипотеку в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться