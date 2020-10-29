16:00 29 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.11
  • EUR12285.78
  • USD10359.88
Поиск
Нападение с ножом на прохожих в Ницце

Нападение с ножом на прохожих в Ницце - несколько человек погибли

© AFP 2018 / VALERY HACHE
В мире
Получить короткую ссылку
106 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/1d/15284081.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201029/15284171/Napadenie-s-nozhom-na-prokhozhikh-v-Nitstse---neskolko-chelovek-pogibli.html

Расследование открыто в связи с убийством, связанным с террористической деятельностью, покушением на убийство и преступным сговором.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. В Ницце неизвестный напал на прохожих у церкви Нотр-дам, сообщается о трех погибших, пишет РИА Новости.

"В ходе нападения была обезглавлена женщина. Нападавший был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен", - говорится в информации.

Антитеррористический отдел прокуратуры уже подключился к расследованию нападения.

Нападение с ножом на прохожих в Ницце
© AFP 2018 / VALERY HACHE
Нападение с ножом на прохожих в Ницце

Расследование открыто в связи с убийством, связанным с террористической деятельностью, покушением на убийство и преступным сговором. Им занимаются в том числе сотрудники уголовного розыска (DCPJ) и Главного управления внутренней безопасности (DGSI).

Мэр города Кристиан Эстрози ранее заявлял, что расценивает произошедшее как возможный теракт.

 

Теги:
Происшествие, погибшие, погиб, поножовщина, ножевое ранение, нож, Террористы, терракт, Ницца



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ночь, улица, ковид: как выглядит жизнь Европы в пандемию - фотолента
Мусульмане по всему миру жгут флаги Франции из-за карикатур на Мухаммеда — видео
Статистика по ипотеке в Узбекистане в 2020 году
На что узбекистанцы брали ипотеку в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться