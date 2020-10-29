Нападение с ножом на прохожих в Ницце - несколько человек погибли

Расследование открыто в связи с убийством, связанным с террористической деятельностью, покушением на убийство и преступным сговором.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. В Ницце неизвестный напал на прохожих у церкви Нотр-дам, сообщается о трех погибших, пишет РИА Новости.

"В ходе нападения была обезглавлена женщина. Нападавший был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен", - говорится в информации.

Антитеррористический отдел прокуратуры уже подключился к расследованию нападения.

© AFP 2018 / VALERY HACHE Нападение с ножом на прохожих в Ницце

Расследование открыто в связи с убийством, связанным с террористической деятельностью, покушением на убийство и преступным сговором. Им занимаются в том числе сотрудники уголовного розыска (DCPJ) и Главного управления внутренней безопасности (DGSI).

Coup de feu signalé angle jean Medecin et rue d’Italie à Nice. Une personne s’est aussi fait poignardé pic.twitter.com/vGR89t8DNr — Nice-Matin photo (@nicematinphoto) October 29, 2020

Мэр города Кристиан Эстрози ранее заявлял, что расценивает произошедшее как возможный теракт.