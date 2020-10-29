Лукашенко поручил принять меры о непризнании дипломов, полученных за границей

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил правительству в ближайшее время принять меры о непризнании дипломов, полученных белорусами в вузах за границей.

"Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей", - сказал президент.

Президент прокомментировал намерение некоторых белорусских студентов уехать учиться за границу.

"Кто-то хочет поехать за границу учиться. Объявляют там поляки, литовцы и прочие. Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут. Но только в лингвистическом университете учат иностранным языкам. Поверьте, в Польше, Чехии и даже в Литве людей, которые умеют разговаривать на иностранных, английском или немецком, языках, предостаточно", - обратил внимание белорусский президент.

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Он добавил, что "кого-то там оставят - одного-двух человек, и то физиков, математиков, талантливых".

После этого заявил, что "поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей".