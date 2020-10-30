В России спрогнозировали число заболеваний на пике COVID-19

По словам эксперта, все зависит от сознательности граждан, от строгого соблюдения ими профилактических мер.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. На пике заболеваемости COVID-19 в России может быть 20 тысяч новых случаев инфицирования в сутки, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, именно после этого начнется процесс стабилизации ситуации.

"Предположительно, на пике мы выйдем на 20 тысяч новых случаев. Возможно, в последующем начнется процесс стабилизации эпидемической ситуации", — сказала Пшеничная.

Она отметила, что все зависит от сознательности граждан, от строгого соблюдения ими профилактических мер.

Напомним, за сутки в России зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19 — 17 717, общее число заболевших достигло 1 581 693, сообщали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. При этом рекордным стало и число выписанных за сутки — 14 740 излечившихся, за все время — 1 186 041 человек.