Таджикистан назван самым бедным государством среди стран СНГ

Размер среднегодового дохода на душу населения в республике составил $833, в Кыргызстане – $1 147 , в Узбекистане – $1 762, а в Казахстане – $8 781.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В Таджикистане размер среднегодового дохода на душу населения составляет $833. Об этом стало известно из отчета Международного валютного фонда о состоянии мировой экономики за октябрь 2020 года

В соответствии с документом, этот показатель в Кыргызстане приравнен к $1 147 , в Узбекистане – $1 762, а в Казахстане – $8 781. Данные по Туркменистану отсутствуют.

INTERNATIONAL MONETARY FUND Отчет Международного валютного фонда о состоянии мировой экономики за октябрь 2020 года

Самый высокий среднегодовой доход на душу населения на постсоветском пространстве зафиксирован в странах Балтии: Эстонии – около 23 тысяч, в Литве – более 19,8 тысяч и Латвии – свыше 17,2 тысяч.

Аналогичный коэффициент в России составляет $9 972, $Беларуси - 6 133, $Армении – 4 314, $Молдове – 4 267, $Азербайджане – $4 124 и Украине – $3 491.

Согласно последним данным МВФ, только в четырех странах мира доходы на душу населения превышают $100 тысяч: в Катаре – $139 тысяч, Макао – $113 тысяч, Люксембурге – $112 тысяч и Сингапуре – $105 тысяч.

Наиболее низкий показатель отмечен в трех африканских странах: Конго - $661, Бурунди – $630 и ЦАР – $368.