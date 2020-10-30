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Землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 6,6 баллов произошло на западе Турции

REUTERS/Tuncay Dersinlioglu
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По сообщению турецких СМИ и очевидцев, землетрясение ощущалось в различных провинциях на западе страны и в Стамбуле. Сообщений о пострадавших и материальном ущербе пока не поступало.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,6 баллов произошло на западе Турции, эпицентр находился в районе города Сеферлихисар провинции Измир, сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

По данным AFAD, глубина очага составила 16,5 километров.

"К нам поступила информация о том, что несколько зданий в районах Буджа и Байраклы и Борнова разрушены", - заявил генеральный секретарь мэра Измира Бугра Гёкче в эфире телеканала NTV.

Телеканал демонстрирует кадры с места стихийного бедствия, на которых видны значительные разрушения в городе.

По сообщению турецких СМИ и очевидцев, землетрясение ощущалось в различных провинциях на западе страны и в Стамбуле. Сообщений о пострадавших и материальном ущербе пока не поступало.

В то же время власти Греции заявили, что землетрясение произошло в районе Додеканесских островов: очаг находился в 24 километрах северо-западнее Самоса на глубине 10 километров. Землетрясение ощущалось и в Афинах.

Теги:
СМИ, землетрясение, Турция



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