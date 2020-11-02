Когда наступит пик эпидемии в Москве - ответ эксперта

При пессимистичном сценарии, пик наступит 8 декабря, но количество пациентов достигнет 260 тысяч человек. Это будет серьезная проблема для столичной системы здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Пик пандемии в Москве придется на середину декабря, а на спад коронавирус может пойти лишь в феврале, считает руководитель группы по моделированию ситуации с коронавирусом в стране, руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Новые производственные технологии" Алексей Боровков, пишет телеканал 360 со ссылкой на "Известия".

Свой прогноз он основывает на математической модели, в основе которой лежит множество переменных: количество инфицированных, срок инкубационного периода, уровень соблюдения эпидемических правил, интенсивность социальных контактов и другие.

"В Москве ситуация сейчас развивается по средней кривой. Если так будет идти и дальше, то пик будет достигнут 14 декабря, и в этот день будет около 192 тыс. активных больных", - рассказал он.

Это средний сценарий, но есть также позитивный и негативный. Если ситуация пойдет по оптимистической кривой, то пик пандемии придется на 17 декабря, а количество зараженных составит 133 тысячи человек.

При пессимистичном сценарии, пик наступит 8 декабря, но количество пациентов достигнет 260 тысяч человек. Это будет серьезная проблема для столичной системы здравоохранения.