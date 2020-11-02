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Собянин заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в Москве

© Sputnik / Евгений Одиноков
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По словам мэра Москвы, открытые резервные госпитали будут работать в полном объеме даже при снижении количества госпитализированных.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Все ограничительные меры по коронавирусу в Москве дали результаты, наблюдается стабилизация ситуации, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Все эти меры дали определенные результаты, и вторую неделю мы видим относительную стабилизацию ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее мэр говорил, что открытые резервные госпитали будут работать в полном объеме даже при снижении количества госпитализированных.

В Москве за последние сутки выявили 4 796 новых случаев COVID-19. Всего за последние 24 часа по стране зафиксировали 18 257 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

 

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, Россия, Россия, Москва, Москва, Сергей Собянин



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