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Как Кремль отреагировал на обвал рубля

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201102/15309412/Kak-Kreml-otreagiroval-na-obval-rublya.html

Как и говорил Владимир Путин, россиянам не следует обращать внимание на курс, поскольку в подавляющем количестве они получают доход именно в рублях.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Обвал рубля в последние месяцы не должен повлиять на стабильность и связан в первую очередь со внешними негативными обстоятельствами и ситуацией на мировых рынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Тут, конечно, надо исходить из слов президента. Вы знаете, что в нашей стране все-таки абсолютное подавляющее большинство наших сограждан получает свои доходы именно в рублях. По мере того как мы сокращаем зависимость от импорта, соответственно, эта волатильность все меньше и меньше влияет на динамику изменения цен. И поэтому в этом плане вот что имелось в виду президентом", - заявил Песков.

По его мнению, как и говорил Владимир Путин, россиянам не следует обращать внимание на курс, поскольку в подавляющем количестве они получают доход именно в рублях. А так как страна сокращает зависимость от импорта, то такого рода скачки национальной валюты все меньше и меньше влияют на динамику цен для населения.

Напомним, курс евро в понедельник достиг отметки 94 рубля, а доллар превысил отметку 80 рублей.

Теги:
Дмитрий Песков, Кремль, Кремль, Экономика, деньги, рубль, Россия, Россия



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