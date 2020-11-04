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Греческий остров Самос из-за землетрясения поднялся на 20 сантиметров — видео

© AFP 2018 / WILL VASSILOPOULOS
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Подземные толчки ощущались не только в Греции, но и Турции. На Самосе погибли два человека и 19 были ранены, в Турции погибли 114 человек и более тысячи ранены.

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В пятницу, 30 октября, в Эгейском море в 19 километрах к северо-западу от острова Самос произошло сильнейшее землетрясение.

Сила подземных толчков составила 6,7-6,9 балла.

После землетрясения ученые исследовали территорию острова и пришли к неожиданному выводу: произошел тектонический подъем как в северной, так и в южной частях разлома, который активизировался в морской зоне к северу от острова. 

В результате остров поднялся на 18-25 сантиметров.

Об этом сообщает местное новостного агентство АМНА со ссылкой на заявление исследовательской группы кафедры геологии и геоэкологии Афинского национального университета имени Каподистрии.

Отметим, что землетрясение ощущалось не только в Греции, но и Турции. На Самосе погибли два человека и 19 были ранены, в Турции погибли 114 человек, раненых — более тысячи.

Теги:
остров, землетрясение, Греция



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