Греческий остров Самос из-за землетрясения поднялся на 20 сантиметров — видео

Подземные толчки ощущались не только в Греции, но и Турции. На Самосе погибли два человека и 19 были ранены, в Турции погибли 114 человек и более тысячи ранены.

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В пятницу, 30 октября, в Эгейском море в 19 километрах к северо-западу от острова Самос произошло сильнейшее землетрясение.

Сила подземных толчков составила 6,7-6,9 балла.

#BREAKING : A large earthquake measuring 7.0 on the Richter scale struck off the eastern Aegean island of #Samos, while several buildings have collapsed in the Turkish seaside town. Tsunami also hit the costal areas. Reports of hundreds of casualties. pic.twitter.com/kGy1rGCiTE — Dr. APR 🇮🇳🍁 (@drapr007) October 30, 2020

После землетрясения ученые исследовали территорию острова и пришли к неожиданному выводу: произошел тектонический подъем как в северной, так и в южной частях разлома, который активизировался в морской зоне к северу от острова.

В результате остров поднялся на 18-25 сантиметров.

Об этом сообщает местное новостного агентство АМНА со ссылкой на заявление исследовательской группы кафедры геологии и геоэкологии Афинского национального университета имени Каподистрии.

I wish for safety of everyone in #Turkey and as massive earthquake and tsunami hits the region. #Samos #Izmir

🇵🇰🇹🇷💔pic.twitter.com/DNnln0lYin — 💛 (@Binishh__) October 30, 2020

Отметим, что землетрясение ощущалось не только в Греции, но и Турции. На Самосе погибли два человека и 19 были ранены, в Турции погибли 114 человек, раненых — более тысячи.