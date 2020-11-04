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Толковый словарь русского языка под редакцией С. И. Ожегова.

Слово "нет" вошло в топ-10 важнейших в русском лексиконе — эксперт

© CC BY-SA 3.0 / Victor Korniyenko / Толковый словарь русского языка под редакцией С. И. Ожегова.
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Отмечается, что в русском языке существует зона стабильности, не всегда осознаваемая носителями языка, но очевидная любому иностранцу — это зона коммуникативной границы, или отрицания-"отталкивания".

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Слово "нет" стало одним из важнейших ментальных ценностей россиян и вошло в рейтинг важных слов русского лексикона.

Об этом заявила профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Мария Милованова.

"Русское слово "нет" находится в числе основных ментальных ценностей: входит в первую десятку важных слов русского лексикона – в число таких, как "дом" и "друг". Русское коммуникативное поведение отличает быстрая смена эмоций и чувств и их прямое выражение: в глазах иностранцев открытое отрицание — это очень неожиданно и очень по-русски", — отметила эксперт.

По ее словам, русский язык постоянно меняется, однако есть некая зона стабильности, которую не всегда могут осознать носители языка, однако которую хорошо чувствуют иностранцы. 

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Слова-мигранты: самые известные тюркские заимствования в русском языке

Речь идет о зоне коммуникативной границы, или отрицания-"отталкивания". Сюда можно отнести русское "нет" и все его производные и синонимы, как "не-а", "нетушки" и "хватит!", "всё!".

Ранее эксперты составили список самых распространенных в русском языке словах, заимствованных у тюркских народов. Оказалось, что тюркские корни имеют такие знакомые каждому с детства слова, как арбуз, штаны, карандаш или лошадь.

Много таких заимствований в торговой терминологии — казна, деньги, таможня и другие. А если добавить сюда такие яркие и необычные словечки, как "ералаш" или "разгильдяй", то получается, что чужеземные слова в русскоязычной повседневной речи используется чуть ли не через раз.

Теги:
Образование, русский язык



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