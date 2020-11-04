Россия вновь побила рекорд по заболеваемости COVID-19 — данные по регионам

В прошлый раз мы писали о рекорде, когда за сутки выявили 15 982 новых случая заражения COVID.

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В России за последние сутки выявили 19 768 новых случаев инфицирования коронавирусом — это новый рекорд с начала пандемии, сообщил оперштаб.

Telegram / Стопкоронавирус.РФ В России выявлено 19 768 случаев заражения коронавирусом

Из них 25% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в РФ полностью выздоровели 15 567 граждан, скончались — 389.

Telegram / Стопкоронавирус.РФ За последние сутки в России выздоровели и были выписаны 15 567 человек

"Всем гражданам, а особенно лицам из группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуется максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью", — заявили в Минздраве РФ.

Напомним: всего в стране с начала пандемии зафиксировано 1 693 454 случаев коронавируса, выздоровели — 1 266 931 граждан, умерли — 29 217.