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Россия вновь побила рекорд по заболеваемости COVID-19 — данные по регионам

© Sputnik / Алексей Куденко
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https://uz.sputniknews.ru/world/20201104/15322961/Rossiya-vnov-pobila-rekord-po-zabolevaemosti-COVID-19--dannye-po-regionam.html

В прошлый раз мы писали о рекорде, когда за сутки выявили 15 982 новых случая заражения COVID.

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В России за последние сутки выявили 19 768 новых случаев инфицирования коронавирусом — это новый рекорд с начала пандемии, сообщил оперштаб. 

Telegram / Стопкоронавирус.РФ
В России выявлено 19 768 случаев заражения коронавирусом

Из них 25% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в РФ полностью выздоровели 15 567 граждан, скончались — 389. 

Telegram / Стопкоронавирус.РФ
За последние сутки в России выздоровели и были выписаны 15 567 человек
"Всем гражданам, а особенно лицам из группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуется максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью", — заявили в Минздраве РФ.

Напомним: всего в стране с начала пандемии зафиксировано 1 693 454 случаев коронавируса, выздоровели — 1 266 931 граждан, умерли — 29 217. 

Теги:
заболевания, пандемия, коронавирус, Россия



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