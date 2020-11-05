Остров Пуэрто-Рико проголосовал за то, чтобы войти в состав США

Примечательно, что это уже шестая попытка государства стать частью Америки. Предыдущие пять не увенчались успехом.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Жители Пуэрто-Рико проголосовали за то, чтобы остров вошел в состав США и стал 51-м штатом.

Результаты референдума оказались следующими: за то, чтобы остров получил официальный статус территории Штатов, высказались 52% избирателей (по итогам подсчета 95% голосов).

Однако одного желания пуэрториканцев мало. Последнее решение остается все же за американцами, а точнее - за Конгрессом США: без его одобрения изменение статуса Пуэрто-Рико невозможно.

Что интересно, это уже шестая попытка государства войти в состав США. Предыдущие пять не увенчались успехом — конгрессмены никак не отреагировали на данные плебисциты.

Для справки: Пуэрто-Рико — это ассоциированное государство, с 1952 года оно находится в зависимости от США. Пуэрториканцы имеют американские паспорта, но полноценными гражданами Америки все же считаться не могут.

В частности, местные жители не имеет право голосовать на президентских выборах.

Есть и другая особенность: население Пуэрто-Рико не платит американский подоходный налог. Впрочем, это не отменяет необходимости платить все остальные налоги, которые превышают небольшой объем финансирования, поступающего из Штатов.