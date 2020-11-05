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Здание Государственной Думы РФ

В России внесли законопроект о неприкосновенности экс-президента

© Sputnik / Сергей Кузнецов
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Экс-президента не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или допрашивать.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. В Госдуму РФ внесен законопроект о гарантиях президенту России и членам его семьи после прекращения им исполнения своих полномочий, сообщает РИА Новости.

"Законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний. Таким образом, расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий", — говорится в информации.

Экс-президента не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или допрашивать. Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку.

Лишить бывшего президента неприкосновенности может Совфед и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене "или совершении иного тяжкого преступления". После этого обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.

Теги:
неприкосновенность, Россия, Россия, президент, Президент



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