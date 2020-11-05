На данный момент, почти во всех штатах, в том числе спорных, где по-прежнему неясен победитель, продолжается подсчет голосов.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Действующий президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов избирателей, об этом он написал в своем Twitter.

"Остановите подсчет!" - написал Трамп.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

На данный момент, почти во всех штатах, в том числе спорных, где по-прежнему неясен победитель, продолжается подсчет голосов.

Более того, штаб Трампа подал иски по поводу подсчета голосов в Пенсильвании, Джорджии и Мичигане, а также потребовал пересчета голосов в Висконсине.

В Пенсильвании и Мичигане команда действующего президента намерена через суд остановить подсчет голосов, в Джорджии — гарантировать, чтобы суд обеспечил исполнение законов штата при подсчете бюллетеней, отправленных по почте. Также они намерены оспорить в суде результаты голосования в Аризоне и Неваде.

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Напомним, выборы президента прошли в США 3 ноября. Основная борьба развернулась между действующим лидером, республиканцем Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом, демократом Джо Байденом.

Согласно подсчетам, у Байдена уже есть 264 голоса выборщиков, у Трампа — 214. Для победы кандидатам надо набрать минимум 270 голосов.