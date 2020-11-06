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Дональд Трамп заявил, что победил в президентской гонке

© AFP 2018 / JOSHUA ROBERTS
В мире
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Тема:
Итоги выборов в США (13)
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Дональд Трамп выдвинул обвинения против процесса подсчета голосов, заявив, что во время него продолжаются "коррупция и мошенничество".

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он одержал победу в президентской гонке, если подсчитать "законные голоса", об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

"Если сосчитать законные голоса, я легко выиграл", — сказал он.

Также Трамп выдвинул обвинения против процесса подсчета голосов, заявив, что во время него продолжаются "коррупция и мошенничество".

Подсчет голосов на выборах президента США, прошедших 3 ноября, еще не завершен. Ни один из кандидатов — ни Дональд Трамп, ни Джо Байден — не получил 270 голосов членов коллегии выборщиков, необходимых для победы.

Тема:
Итоги выборов в США (13)
Теги:
Президентские выборы в США, выборы президента, выборы, США, США, Дональд Трамп, Дональд Трамп, трамп



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