Сатирик Михаил Жванецкий ушел из жизни

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он был народным артистом Украины и России, а также лауреатом премии президента России.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Сатирик Михаил Жванецкий умер на 87-м году жизни, сообщает РИА Новости.

Известно, что в октябре он ушел со сцены и принял такое решение из-за возраста — в марте ему исполнилось 86 лет.

Еще весной Жванецкий в интервью признавался, что чувствует себя плохо.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он был народным артистом Украины и России, а также лауреатом премии президента России.

Исполнял собственные миниатюры и монологи, а также писал их для других артистов. В период работы в театре А. И. Райкина написал для Романа Карцева и Виктора Ильченко более 300 миниатюр и монологов. Позже начал выступать сам. С 2002 года вел ежемесячную программу "Дежурный по стране". С декабря 2019 года показ передачи прерван на неопределенный срок.