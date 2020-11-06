В Кремле опровергли сообщения СМИ о болезни Владимира Путина

Представитель Кремля еще раз подчеркнул, что Путин не собирается покидать пост президента. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков опроверг сообщения западной прессы о том, что президент Владимир Путин может уйти в отставку, сообщает РИА Новости.

Напомним, до этого некоторые зарубежные журналисты писали об отставке Путина, связанной с болезнью или просьбами семьи.

"Вы знаете, здесь особо комментировать нечего. У президента все хорошо, здоровье отменное", — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля еще раз подчеркнул, что Путин не собирается покидать пост президента.