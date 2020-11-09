2020-й, уходи: больше половины россиян назвали этот год худшим в жизни

Тем не менее почти каждый пятый россиянин заявил, что 2020 год ничем не отличается от остальных.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Больше половины россиян считают 2020 год плохим. Это показало исследование сервиса "Работа.ру", пишет РИА Новости.

"О неудовлетворенности заявили 61% опрошенных, однако 3% считают 2020-й лучшим в жизни", - говорится в сообщении.

Больше половины жителей России отметили, что им не хотелось бы ускорить время до конца 2020-го. При этом 5% респондентов отметили, что вообще не ждут окончания года, а 47% указали, что у них достаточно терпения, и пусть время для конца года идет, как обычно; 45% опрошенных ждут окончания сложного года с большим нетерпением, а 27% из них хотели бы, чтобы 2020-й закончился срочно.

Треть респондентов указали, что сложнее всего в 2020-м им далась потеря работы или сокращение. Почти столько же опрошенных отметили снижение дохода как главный негативный фактор 2020 года, а четверть жителей России тяжело переживают период пандемии; 13% респондентов в этом году особо волновало состояние их здоровья, 8% - невозможность выехать и страны. При этом 10% опрошенных указали, что в 2020-м не столкнулись с особыми сложностями.

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Почти каждый пятый россиянин заявил, что 2020 год ничем не отличается от остальных.