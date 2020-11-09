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К убийству двух женщин в Подмосковье может быть причастен мигрант

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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https://uz.sputniknews.ru/world/20201109/15359555/K-ubiystvu-dvukh-zhenschin-v-Podmoskove-mozhet-byt-prichasten-migrant.html

К совершению преступления причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работавший в доме у потерпевших.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. К убийству двух женщин и ранению ребенка в Солнечногорске может быть причастен работавший у семьи мигрант, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

"Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование данного уголовного дела. По предварительным данным, к совершению преступления причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работавший в доме у потерпевших", - говорится в информации.

Напомним, 7 ноября в Солнечногорском городском округе нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу. Также в доме была найдена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений. Ребенка госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

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Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжали исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев и Солнечногорский городской прокурор Артем Шишов.

В связи с произошедшим прокуратура области поручила провести проверку на предмет исполнения миграционного законодательства.

Теги:
Убийство, Московская область, Подмосковье, Происшествие, Мигранты, миграция, мигрант, Россия, Россия



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