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Пассажиры готовятся на вокзале к посадке в поезд Москва-Душанбе

Застрявших в Астраханской области узбекистанцев отправят поездом в Ташкент

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Sputnik Узбекистан
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Продажа билетов будет осуществляться на железнодорожном вокзале станции "Волжский" по консульским спискам.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В состав поезда по направлению "Волжский-Ташкент" присоединили три дополнительных вагона, предназначенные для узбекистанцев, которые уже больше месяца не могут попасть на родину, сообщает сайт ГТРК "Лотос". 

Советник главы Росавиации Елена Михеева
Фото из личного архива Елены Михеевой
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Отмечается, что продажа билетов будет осуществляться на железнодорожном вокзале станции "Волжский" по консульским спискам. До места назначения пассажиров довезут автобусами.

Руководитель агентства международных связей региона Владимир Головко информировал, что в минувшую пятницу состоялась встреча генерального консула Узбекистана Рустама Курганбаева и руководителя администрации губернатора Астраханской области Павла Паутова. На мероприятии была достигнута договорённость о выделении нескольких вагонов для вывоза узбекистанцев. 

"Администрация губернатора в этом направлении систематически проводит с органами власти совещания, ищет пути выхода. Два раза приезжал консул Узбекистана по Южному Федеральному округу. Тоже приезжали, встречались с органами власти и с губернатором встречи были, потом с гражданами Узбекистана тоже встретились. Есть определенное решение. Я думаю, день-два и этот лагерь будет закрыт", - сказал председатель Астраханской общественной организации по сохранению и развитию узбекской культуры "Узбекистан" Баходир Аминов.

Ранее стало известно о том, что несколько сотен человек остались в районе пропускного пункта Караозек по причине введенного запрета на въезд автомобилей в Казахстан из-за пандемии коронавируса COVID-19. 

Теги:
Ташкент, РЖД, рейсы, Узбекистанцы, Россия, Астраханская область



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