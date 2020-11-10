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Фестиваль Корана

В Духовном управлении мусульман РФ ограничили браки с иноверцами

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Улемы призывают при выборе жены в первую очередь учитывать ее религиозность, "выраженную в соблюдении основных норм религиозной практики".

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ заявил, что браки между мужчинами-мусульманами и женщинами христианками или иудейками возможны только по решению местного муфтия, если женщина "готова следовать предписаниям священного Корана", сообщает РИА Новости со ссылкой на заключение, опубликованное на сайте ДУМ РФ.

При этом в документе приводится цитата из Корана, где прямо сказано, что мусульманам "разрешено жениться на благочестивых из числа мусульманок и благочестивых из числа женщин людей Писания (христианках и иудейках – ред.)".

"Совет улемов (старейшин, мудрецов – ред.) ДУМ РФ постановил, что межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей Писания, на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая. Если же девушка признает существование одного единого Бога, принимает Иисуса и Мухаммада как божьих посланников и выражает готовность следовать предписаниям священного Корана, то она вправе вступить в брак с мусульманином", - говорится в заключении.

Улемы обосновали это тем, что, по их мнению, в большинстве межконфессиональных браков возникают "сложности с воспитанием детей в духе исламского вероучения", ведь "в основном именно супруга, хранительница домашнего очага, мать и воспитательница детей, оказывает решающее влияние на свое чадо, прививая ему свои принципы и взгляды".

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"Одним из нежелательных последствий смешанных браков является и то, что союз мусульман-мужчин с представительницами людей Писания в определенной степени уменьшает шансы мусульманок найти супруга-единоверца, вынуждая их выходить замуж за немусульман, что канонически запрещено", - подчеркивают в ДУМ РФ.

Улемы призывают при выборе жены в первую очередь учитывать ее религиозность, "выраженную в соблюдении основных норм религиозной практики".

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"Недопустим брак мусульманки с тем, кто не относит себя к мусульманскому сообществу, вне зависимости от того, каких взглядов и убеждений он придерживается… Ведь по природе взаимоотношений главным в семье является муж. Жена следует или старается следовать ему во всем. Если муж немусульманин, то жене-мусульманке постепенно придется отказываться от своих религиозных устоев, ценностей", - сказано в заключении.

Также в ДУМ РФ напомнили о недопустимости браков мусульман с язычниками (представителями любых конфессий кроме ислама, христианства, иудаизма).

Теги:
Россия, Духовное управление мусульман, мусульмане



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