Угроза третьей мировой войны - данные чешской разведки

В качестве возможной причины конфликта авторы доклада называют соперничество между США, Россией и Китаем.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. По информации чешской разведки, мир стоит перед угрозой новой мировой войны, сообщает РИА Новости.

В качестве возможной причины конфликта авторы доклада называют соперничество между США, Россией и Китаем.

"В настоящее время глобальный конфликт "находится на первой стадии". Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять", - говорится в документе разведки.

В докладе также отмечается, что поляризация интересов, мнений и различных установок в мире усилилась, а роль международного права значительно снизилась.

Мирный диалог как способ решения возникающих противоречий отсутствует, а определенность мирового порядка поставлена под сомнение.