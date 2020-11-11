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Угроза третьей мировой войны - данные чешской разведки

© Fotolia / Romolo Tavani
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201111/15377008/Ugroza-tretey-mirovoy-voyny---dannye-cheshskoy-razvedki.html

В качестве возможной причины конфликта авторы доклада называют соперничество между США, Россией и Китаем.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. По информации чешской разведки, мир стоит перед угрозой новой мировой войны, сообщает РИА Новости.

В качестве возможной причины конфликта авторы доклада называют соперничество между США, Россией и Китаем.

"В настоящее время глобальный конфликт "находится на первой стадии". Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять", - говорится в документе разведки.

В докладе также отмечается, что поляризация интересов, мнений и различных установок в мире усилилась, а роль международного права значительно снизилась.

Мирный диалог как способ решения возникающих противоречий отсутствует, а определенность мирового порядка поставлена под сомнение. 

 

Теги:
Китай, Китай, Россия, Россия, США, США, мир, мир, война, Чехия



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