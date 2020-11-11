В России за 1 рубль продают старинный дом XIX века

Здание является объектом культурного наследия и отдается почти даром. Однако новый собственник, в свою очередь, берет на себя обязательство провести реставрацию.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В России выставили на продажу памятник архитектуры регионального значения за очень символическую цену — один рубль.

Дом Жигаловых расположен в Великом Устюге и был построен в начале XIX века.

Здание готовы отдать почти за бесплатно, но с одним условием: новый собственник должен за свой счет провести реставрацию.

Она, по предварительным оценкам, обойдется хозяину постройки в 13,7 миллиона рублей.

"Фундамент, бревна сруба, межэтажное и чердачное перекрытия, лестницы в хорошем состоянии. Требуется ремонт полов и потолков, обрешетки крыши, кровли, крылец, печей, окон и дверей, декора", — сообщает инвестиционный портал Вологодской области.

После реставрации здание предлагается превратить в колоритную гостиницу в стиле русской усадьбы с рестораном и музеем дворянского быта.

Однако есть и другие варианты: в историческом объекте можно разместить торгово-офисный, культурно-досуговый или медицинский центр.

Также есть предложение сделать из постройки малоэтажный многоквартирный жилой дом, элитные апартаменты.