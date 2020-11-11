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Бокал шампанского в новогоднюю ночь

В России предложили продлить новогодние праздники

© Sputnik / Валерий Мельников
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201111/15380661/V-Rossii-predlozhili-prodlit-novogodnie-prazdniki.html

Такая мера позволит защитить здоровье населения, избежать переполнения стационаров, а также замедлить распространение инфекции, что даст возможность выиграть время для распространения вакцины.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Партия "Коммунисты России" обратилась в правительство с предложением продлить новогодние праздники на две недели до 24 января, об этом пишет РИА Новости.

Председатель ЦК партии Максим Сурайкин в своем обращении предложил объявить выходные до 24 января и использовать при этом весенний опыт 2020 года, когда вынужденные выходные оплачивались россиянам как рабочие дни.

"Такая мера позволит защитить здоровье населения, избежать переполнения стационаров, а также замедлить распространение инфекции, что даст возможность выиграть время для распространения вакцины", - говорится в сообщении.

По мнению партии, неизбежные неудобства, которые вызывают подобные меры, могут быть компенсированы как выплатами из бюджета, которые гарантируют гражданам достойное существование на вынужденных каникулах, так и возможностью провести больше времени со своими семьями, детьми, престарелыми родителями, уделить время самообразованию, чтению, просмотру фильмов, домашнему ремонту.

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Напомним, в октябре и ноябре в Москве и некоторых российских регионах продлевали школьные каникулы в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой.

Теги:
выходные, Карантин, коронавирус, новогодние праздники, праздничные дни, праздник, новый год, Новый год, Россия, Россия, пандемия



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