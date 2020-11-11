Ученые выявили еще одно последствие коронавируса

У 20% пациентов в течение 90 дней наблюдались психологические расстройства: в частности, тревога, депрессия и бессонница.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Ученые Оксфордского университета в ходе исследования пришли к выводу, что пациенты, перенесшие COVID-19, в большей степени подвержены риску развития психических заболеваний. Об этом сообщает официальный информационный канал оперштаба при Кабмине Узбекистана.

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Научная работа на данную тему опубликована в журнале The Lancet Psychiatry.

Согласно результатам анализа электронных медицинских карт более 62 000 человек, у которых выявили COVID-19, стало известно, что у 20% пациентов в течение 90 дней наблюдались психологические расстройства: в частности, тревога, депрессия и бессонница.

Ранее российский иммунолог, член президиума Российской академии наук, директор Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев рассказал о том, какие правила нужно соблюдать при лечении от COVID на дому. По словам медика, в первую очередь, больному нужно выделить отдельную посуду. Мыть ее также следует отдельно от остальной кухонной утвари.

Еще одна важная рекомендация — проводить в доме регулярную влажную уборку и дезинфекцию поверхностей (в этом поможет обычный антисептик).

И последнее требование для всех проживающих в квартире — соблюдать в доме строгий масочный режим. Больному, в свою очередь, нужно сдерживать чихание и кашель или же делать это, когда никого нет рядом.