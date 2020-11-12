По словам депутата, состоятельные казахстанцы должны нести социальную ответственность перед народом и направлять свои богатства в развитие страны.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. В Казахстане предложили ввести налог на роскошь, сообщают местные СМИ.

С таким предложением выступил депутат Сената Марат Бахтиярулы на пленарном заседании.

По его словам, состоятельные казахстанцы должны нести социальную ответственность перед народом и направлять свои богатства в развитие страны.

Дом, в котором жил Шерлок Холмс, теперь принадлежит семье Назарбаева — СМИ >>

Речь идет о налогообложении предметов роскоши, к примеру, яхты, самолеты, элитная недвижимость, дорогие автомобили, драгоценности.

"Я считаю, что введение налога на роскошь может создать справедливую систему налогообложения в Казахстане. В этой связи вопрос: хотелось бы узнать вашу позицию по этому поводу, планируете ли вы повысить налог на роскошь в будущем?" - заявил депутат.

Также известно, что налог на роскошь ведомством рассматривался, планы по его введению есть.