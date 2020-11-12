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Гавань для яхт в портовом районе Барселоны, Испания

В Казахстане предложили ввести налог на роскошь

© Sputnik / Юрий Чичков
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201112/15389234/V-Kazakhstane-predlozhili-vvesti-nalog-na-roskosh.html

По словам депутата, состоятельные казахстанцы должны нести социальную ответственность перед народом и направлять свои богатства в развитие страны.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. В Казахстане предложили ввести налог на роскошь, сообщают местные СМИ.

С таким предложением выступил депутат Сената Марат Бахтиярулы на пленарном заседании.

По его словам, состоятельные казахстанцы должны нести социальную ответственность перед народом и направлять свои богатства в развитие страны.

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Речь идет о налогообложении предметов роскоши, к примеру, яхты, самолеты, элитная недвижимость, дорогие автомобили, драгоценности. 

"Я считаю, что введение налога на роскошь может создать справедливую систему налогообложения в Казахстане. В этой связи вопрос: хотелось бы узнать вашу позицию по этому поводу, планируете ли вы повысить налог на роскошь в будущем?" - заявил депутат.

Также известно, что налог на роскошь ведомством рассматривался, планы по его введению есть.

Теги:
самые богатые, богатые, Казахстан, Казахстан



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