Россия ввела зеркальные санкции против ФРГ и Франции из-за Навального

Лавров подчеркнул, что в ситуации с Навальным "есть почва для серьезного непонимания" решений Берлина, которые не соответствуют международным обязательствам.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Москва подготовила ответ на санкции ЕС, связанные с делом Алексея Навального, скоро об этих мерах сообщат европейским партнерам, рассказал на онлайн-пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

"Поскольку Европа ввела ограничения против руководителей администрации российского президента, ответ будет зеркальным. Санкции Москвы коснутся руководящих сотрудников аппаратов лидеров Франции и Германии", - говорится в сообщении.

Лавров подчеркнул, что в ситуации с Навальным "есть почва для серьезного непонимания" решений Берлина, которые не соответствуют международным обязательствам. Действия ФРГ министр назвал "неприемлемыми".

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У Москвы, по словам Лаврова, есть основания полагать, что отравляющие вещества попали в организм Навального во время его транспортировки, либо уже в самой Германии.