Никаких итогов года: YouTube не будет выпускать долгожданный ролик Rewind

Будет ли Rewind выпускаться в дальнейшем, пока неизвестно. Почему в компании приняли такое решение - читайте далее.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Впервые за 10 лет YouTube не выпустит Rewind — итоговый ролик с нарезкой главных событий уходящего года, сообщила компания в своем Twitter.

"2020 год отличается от других. И нам не кажется правильным вести себя, будто бы это не так. Поэтому мы берем перерыв с Rewind в этом году", — говорится в публикации компании.

Напомним, что ролик Rewind-2018 стал самым ненавистным в истории YouTube, так как набрал 18 миллионов дизлайков при 2,9 миллиона лайков.

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Будет ли Rewind выпускаться в дальнейшем, пока неизвестно. Скорее всего, это зависит от того, что принесет людям следующий год.

В прошлом году в России самыми просматриваемыми видео стали пародия Сыендука на мультсериал "Фиксики", стендапы Павла Воли и других резидентов Comedy Club, выпуск шоу "Вечерний Ургант" с певицей Билли Айлиш и документальные фильмы журналиста Юрия Дудя.