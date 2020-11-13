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Никаких итогов года: YouTube не будет выпускать долгожданный ролик Rewind

© Flickr / Rego Korosi
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201113/15399844/Nikakikh-itogov-goda-YouTube-ne-budet-vypuskat-dolgozhdannyy-rolik-Rewind.html

Будет ли Rewind выпускаться в дальнейшем, пока неизвестно. Почему в компании приняли такое решение - читайте далее.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Впервые за 10 лет YouTube не выпустит Rewind — итоговый ролик с нарезкой главных событий уходящего года, сообщила компания в своем Twitter.

"2020 год отличается от других. И нам не кажется правильным вести себя, будто бы это не так. Поэтому мы берем перерыв с Rewind в этом году", — говорится в публикации компании.

Напомним, что ролик Rewind-2018 стал самым ненавистным в истории YouTube, так как набрал 18 миллионов дизлайков при 2,9 миллиона лайков.

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Будет ли Rewind выпускаться в дальнейшем, пока неизвестно. Скорее всего, это зависит от того, что принесет людям следующий год. 

В прошлом году в России самыми просматриваемыми видео стали пародия Сыендука на мультсериал "Фиксики", стендапы Павла Воли и других резидентов Comedy Club, выпуск шоу "Вечерний Ургант" с певицей Билли Айлиш и документальные фильмы журналиста Юрия Дудя.

Теги:
итоги года, итоги, YouTube



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