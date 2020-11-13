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Статуэтка киноакадемии ОСКАР

Фильм Кончаловского выдвинут на "Оскар" от России

Academy of Motion Picture Arts and Sciences
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201113/15400353/Film-Konchalovskogo-vydvinut-na-Oskar-ot-Rossii.html

Мировая премьера картины состоялась на Венецианском фестивале, где она получила спецприз жюри. Драма также удостоилась приза за лучшую режиссуру на Чикагском кинофестивале.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Фильм режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" выдвинули на премию "Оскар", сообщает РИА Новости.

"Фильмы, претендующие на получение награды Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", выдвигают сами страны, после этого академики сами выбирают картины-номинанты", - говорится в сообщении.

Мировая премьера картины состоялась на Венецианском фестивале, где она получила спецприз жюри. Драма также удостоилась приза за лучшую режиссуру на Чикагском кинофестивале.

В российский широкий прокат фильм вышел 12 ноября.

"Дорогие товарищи!" — черно-белый фильм, он повествует о событиях 1962 года, известных как новочеркасский расстрел. Главную роль в нем сыграла жена режиссера Юлия Высоцкая. Этак картина Кончаловского ранее получила специальный приз жюри Веницанского кинофестиваля.

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Напомним, что это не первый фильм Кончаловского, который выдвинули от России на "Оскар". В 2002 году Российский оскаровский комитет выдвигал в качестве претендента на награду киноакдемии "Дом дураков", до списка номинантов фильм не дошел.

Теги:
Андрей Кончаловский, Культура, Россия, Россия, Оскар, киноиндустрия, кинорежиссер, кинопремия, Кино, фильмы, фильм



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