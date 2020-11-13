Фильм Кончаловского выдвинут на "Оскар" от России

Мировая премьера картины состоялась на Венецианском фестивале, где она получила спецприз жюри. Драма также удостоилась приза за лучшую режиссуру на Чикагском кинофестивале.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Фильм режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" выдвинули на премию "Оскар", сообщает РИА Новости.

"Фильмы, претендующие на получение награды Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", выдвигают сами страны, после этого академики сами выбирают картины-номинанты", - говорится в сообщении.

Мировая премьера картины состоялась на Венецианском фестивале, где она получила спецприз жюри. Драма также удостоилась приза за лучшую режиссуру на Чикагском кинофестивале.

В российский широкий прокат фильм вышел 12 ноября.

"Дорогие товарищи!" — черно-белый фильм, он повествует о событиях 1962 года, известных как новочеркасский расстрел. Главную роль в нем сыграла жена режиссера Юлия Высоцкая. Этак картина Кончаловского ранее получила специальный приз жюри Веницанского кинофестиваля.

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Напомним, что это не первый фильм Кончаловского, который выдвинули от России на "Оскар". В 2002 году Российский оскаровский комитет выдвигал в качестве претендента на награду киноакдемии "Дом дураков", до списка номинантов фильм не дошел.