В России вырастут цены на водку и шампанское

Приказы в России вступают в силу с 1 января и будут действовать до 31 декабря 2026 года включительно.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. В России с нового года увеличат минимальные розничные цены на алкоголь, пишет РИА Новости.

"Полулитровая бутылка водки подорожает на 5,7% с 230 рублей до 243 рублей, тот же объем коньяка — на 3% с 433 до 446 рублей, а минимальная цена на 0,75 литра игристого вина вырастет на 3% — со 164 до 169 рублей", - говорится в сообщении.

Минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, вырастет до 59 рублей за литр безводного спирта; на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, а также на денатурированный этиловый спирт (кроме биоэтанола) – до 44 рублей за литр.

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Приказы вступают в силу с 1 января и будут действовать до 31 декабря 2026 года включительно.