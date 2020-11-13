Рабочий погиб, упав в котлован в электродепо в Москве

При проведении строительных работ в электродепо "Сокол" на Ленинградском шоссе произошло падение рабочего в котлован с землей с последующим засыпанием.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Рабочий погиб при падении в котлован во время строительных работ в электродепо "Сокол" на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"При проведении строительных работ в электродепо "Сокол" на Ленинградском шоссе произошло падение рабочего в котлован с землей с последующим засыпанием", - говорится в сообщении.

По его словам, рабочий погиб, он уже извлечен из-под завала. Обстоятельства происшествия выясняются.

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В результате погиб один рабочий, еще четверых вытащили из-под завалов живыми. Они отделались легкими ушибами.