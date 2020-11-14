Почему Пашинян отказывался от помощи РФ — главу Армении призвали к ответу

Российские журналисты, руководители ведущих СМИ Маргарита Симоньян и Роман Бабаян призывают премьер-министра Армении Никола Пашиняна ответить на несколько простых вопросов, чтобы понять, почему ситуация в Нагорном Карабахе приобрела масштабы кровопролитной войны.

ЕРЕВАН, 14 ноя – Sputnik. Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с рядом вопросов. Главный из них: по какой причине Ереван с самого начала отказывался от помощи Москвы в мирном урегулировании конфликта, но при этом получал всю необходимую ему лично военную технику.

"Не надо меня обманывать, потому что я владею достаточно большим спектром информации. Я сразу пойму, если Вы начнете врать, господин Пашинян. Вопрос следующий: а это правда, что Российская Федерация, начиная практически с первого дня этой войны, предлагала Вам различные модели урегулирования и очень хорошие модели урегулирования, не те, которые вот сейчас, а очень хорошие? И Вы каждый раз выслушивали внимательно эти предложения и отказывались, Вы просто отказывались", — спрашивает Бабаян в эфире телеканала НТВ. — Это правда, что на армянских военных аэродромах и не только военных аэродромах десятками садились российские военно-транспортные самолеты? Ответьте нам, пожалуйста. Это правда, что Вы получали те системы вооружения, которые Вы просили? Лично Вы просили и Вы их получали?".

Журналист призвал главу правительства Армении и искренности, заметив, что располагает определенными фактами и данные и при попытке Пашиняна уйти от ответа на эти вопросы может задать ему другие, от которых "невозможно будет отвертеться".

"Правда ли, господин Пашинян, что все это время вы постоянно советовались и созванивались со своими друзьями, пусть даже не самого высокого ранга, из Соединенных Штатов Америки? Именно поэтому вы все это время медлили и не принимали тех единственно верных и возможных решений, которые предлагала Россия для урегулирования конфликта. Мне тоже хотелось бы знать - правда ли все это?", — дополнила вопросы своего коллеги Маргарита Симоньян.

В свою очередь главный редактор агентства МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян также пожелала узнать у Никола Пашиняна суть и цель бесконечных переговоров с представителями США во время самой жаркой фазы нагорно-карабахского конфликта.

Перемирие в зоне Нагорного Карабаха вступило в силу с 10 ноября после того, как лидеры России, Армении и Азербайджана – Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, за день до этого подписали трехсторонне соглашение о полном прекращении огня. В зону конфликта уже прибыли российские миротворцы. По данным главы военной группировки, условия перемирия исполняются в полном объеме.