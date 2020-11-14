Почему Пашинян отказывался от помощи РФ — главу Армении призвали к ответу

ЕРЕВАН, 14 ноя – Sputnik. Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с рядом вопросов. Главный из них: по какой причине Ереван с самого начала отказывался от помощи Москвы в мирном урегулировании конфликта, но при этом получал всю необходимую ему лично военную технику.
"Не надо меня обманывать, потому что я владею достаточно большим спектром информации. Я сразу пойму, если Вы начнете врать, господин Пашинян. Вопрос следующий: а это правда, что Российская Федерация, начиная практически с первого дня этой войны, предлагала Вам различные модели урегулирования и очень хорошие модели урегулирования, не те, которые вот сейчас, а очень хорошие? И Вы каждый раз выслушивали внимательно эти предложения и отказывались, Вы просто отказывались", — спрашивает Бабаян в эфире телеканала НТВ. — Это правда, что на армянских военных аэродромах и не только военных аэродромах десятками садились российские военно-транспортные самолеты? Ответьте нам, пожалуйста. Это правда, что Вы получали те системы вооружения, которые Вы просили? Лично Вы просили и Вы их получали?".
Журналист призвал главу правительства Армении и искренности, заметив, что располагает определенными фактами и данные и при попытке Пашиняна уйти от ответа на эти вопросы может задать ему другие, от которых "невозможно будет отвертеться".В свою очередь главный редактор агентства МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян также пожелала узнать у Никола Пашиняна суть и цель бесконечных переговоров с представителями США во время самой жаркой фазы нагорно-карабахского конфликта.
"Правда ли, господин Пашинян, что все это время вы постоянно советовались и созванивались со своими друзьями, пусть даже не самого высокого ранга, из Соединенных Штатов Америки? Именно поэтому вы все это время медлили и не принимали тех единственно верных и возможных решений, которые предлагала Россия для урегулирования конфликта. Мне тоже хотелось бы знать - правда ли все это?", — дополнила вопросы своего коллеги Маргарита Симоньян.