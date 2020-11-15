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В Кыргызстане назначили нового и. о. президента

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Sputnik Узбекистан
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Президентские в Кыргызстане выборы намечены на 10 января 2021 года. Сегодня последний день сдачи документов. Среди желающих занять пост главы государства - более 60 человек.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Исполнять обязанности президента Кыргызстана будет спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов, сообщает Sputnik Кыргызстан.

При этом Садыр Жапаров, официально заявил о сложении полномочий и. о. президента и приостановлении деятельности премьер-министра в связи с намерением принять участие в выборах главы государства.

Отмечается, что Мамытов является сторонником Жапарова.

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Кто будет исполнять обязанности премьер-министра не уточняется. По всей вероятности, эти полномочия перейдут к первому вице-премьер-министру Артему Новикову. В пресс-службе правительства также сообщили, что данная информация будет озвучена в понедельник.

Напомним, президентские в Кыргызстане выборы намечены на 10 января 2021 года. Сегодня последний день сдачи документов.

Среди желающих занять пост главы государства - более 60 человек.

Теги:
выборы президента, политика, Президент, Кыргызстан



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