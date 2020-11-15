Илон Маск рассказал, что его 4 теста на COVID показали разные результаты

Инженер, предприниматель и один из крупнейших в мире инвесторов Маск рассказал, что у него симптомы обычной простуды.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал, что сдал за один день четыре теста на коронавирус, результаты двух оказались отрицательными, а двух - положительными.

"Какая-то чушь происходит. Сегодня тестировался на COVID четыре раза. (Результаты) двух тестов пришли отрицательные, двух - положительные. Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра. Экспресс-тест на антигены (компании) BD (Becton, Dickinson and Company)", - написал Маск в Twitter.

Позже он добавил, что решил сделать ПЦР-тесты в другой лаборатории, результаты будут готовы примерно через 24 часа. На вопрос о том, есть ли у него какие-то симптомы коронавируса, Маск рассказал, что у него симптомы обычной простуды.

Ранее, в ходе 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве советник гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард сообщил, что к началу весны обстановка с пандемией может измениться в лучшую сторону.

По его словам, к марту в результате исключительной работы, которая сейчас проводится по всему миру, население планеты может оказаться в ситуации, которая фундаментально поменяет нынешнюю обстановку с пандемией.