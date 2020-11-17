"Аэрофлот" возобновляет полеты в Афины

Отмечается, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. "Аэрофлот" с 21 ноября возобновляет полеты в Афины, въезд на территорию Греции разрешен только отдельным категориям пассажиров, сообщают в компании.

"Аэрофлот" возобновляет выполнение полетов в Афины с 21 ноября 2020 года. Рейсы SU2110/SU2111 и SU2116/SU2117 Москва - Афины - Москва будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам", - говорится в информации.

Продажа билетов открыта на сайте "Аэрофлота" и у официальных агентов. Отмечается, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.

Въезд на территорию Греции разрешен только отдельным категориям пассажиров: гражданам Греции, владельцам вида на жительство, некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей Греции.

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Авиасообщение между Россией и Грецией на данный момент не возобновлено.